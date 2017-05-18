В Томске ремонтируют ул.Мостовую и ул.Карла Маркса

18 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Сегодня в Томске продолжается комплексный ремонт ул.Мостовой и ямочный на ул.Карла Маркса, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта.

Дорожное полотно на Мостовой будет восстановлено по всей ширине и протяженности улицы. Здесь проводится комплексный ремонт дороги с последующим восстановлением обочин.

По ул.К.Маркса продолжается ямочный ремонт. Дорожное покрытие от Богоявленского собора до пер.1905 года уже восстановлено, работы продолжаются далее в направлении ул.Дербышевского. Работы на К.Маркса начались неделю назад.

«Улица достаточно сложная в техническом плане. Под проезжей частью проложено большое количество коммуникаций». На время работ улицу не перекрываем, но предупреждаем автомобилистов о возможных неудобствах при движении здесь. В связи с этим лучше выбирать объездные пути», — отмечает председатель комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Андрей Афонькин.

Также в мае начнется комплексный ремонт ул.Учебной по всей ее протяженности от улицы Красноармейской до Московского тракта. Сегодня подрядная организация - «Кузбассдорстрой» проводит геодезическую съемку, и после завершения подготовительных работ, приступит к комплексному ремонту улицы.

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