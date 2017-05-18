Наблюдательный совет откорректировал план развития ОЭЗ «Томск»

18 мая 2017 / Томский Обзор

Состоялось первое после передачи полномочий по управлению зоной на уровень региона заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Томск». Совет утвердил новую редакцию перспективного плана развития ОЭЗ ТВТ «Томск» до 2027 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Предыдущая версия документа потребовала значительной корректировки в соответствии с новыми реалиями. Обновленный план разработан управляющей компанией АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и согласован с Минэкономразвития РФ», — сообщил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

В перспективном плане развития ОЭЗ «Томск» скорректированы целевые показатели функционирования зоны в соответствии с соглашением о передаче полномочий региону, который теперь несет ответственность за их выполнение.

«Чтобы обеспечить эффективность работа ОЭЗ, требуется принять ряд решений. В частности, изменить статус «резервной» территории Южной площадки ОЭЗ на «прилегающую», что в будущем позволит начать там строительство жилья для резидентов за счет частных инвестиций, и передать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на баланс муниципалитета и профильных организаций», — пояснил гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Константин Каминский.

Кроме того, в план внесены предложения по интеграции территории ОЭЗ в городскую среду — открытию сквозного проезда по Южной площадке, организации там движения общественного транспорта, развитию социально-бытовой инфраструктуры, привлечению инвесторов для строительства объектов делового назначения. Участники наблюдательного совета также включили в план разработку программы по развитию тесного и систематического взаимодействия резидентов ОЭЗ с томскими вузами.

На территории ОЭЗ работают 69 резидентов, которыми создано 2,1 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Административно-деловые центры, созданные на площадках зоны, заполнены на 85 %. В 2016 году резиденты инвестировали в развитие своих компаний 2,6 млрд рублей.

Новый состав наблюдательного совета ОЭЗ «Томск» утвержден распоряжением врио губернатора Томской области № 283-ра от 12.05.2017 года. В него вошли 12 человек — представители Минэкономразвития РФ, администрации Томской области и Томска, управляющей компании ОЭЗ «Томск», ректоры ТГУ, ТГАСУ, руководители компаний-резидентов. Председателем совета избран глава региона Сергей Жвачкин, заместителем — вице-губернатор Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Тэги/темы: