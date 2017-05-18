В Томске выберут лучшую иллюстрацию для слогана чемпионата России по гиревому спорту

В рамках Чемпионата России по гиревому спорту 15 мая в Томске стартовал конкурс на лучшую иллюстрацию-граффити, наиболее подходящую под слоган чемпионата - «Гиревой спорт — железный дух России».

Как сообщают в федерации гиревого спорта, голосование проходит в группе Чемпионата России по гиревому спорту ВКонтакте, где каждый пользователь сможет отдать свой голос понравившейся иллюстрации. Также представленные работы-граффити будут привлекать внимание томичей на пятнадцати уличных билбордах города.

Изображения выполнены в единой тематике, посвященной гиревому спорту, профессиональными художниками-граффитистами, работы которых представлялись на всероссийских и международных

конкурсах.

Победитель конкурса будет объявлен и награжден 12 июня на закрытии Чемпионата России по гиревому спорту в Томске.

Акцию проводит Федерация гиревого спорта Томской области с поддержкой Администрации Томской области и Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту.

На заглавной фото работа Вадима Кулишова (Кемерово).

Иван Замятин, Новосибирск

Виталий Романов, Челябинск

Михаил Климов, Новосибирск

Иван Усякин, Красноярск

Иллюстрации: Ассоциация гиревого спорта Томской области

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