Завтра первые томские новобранцы весеннего призыва отправятся в армию

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

В пятницу, 19 мая, первая группа томских новобранцев весеннего призыва – 2017 отправится к местам воинской службы, сообщает пресс-служба обладминистарции.

В составе первой группы попали 25 новобранцев. Все они прошли тщательное медицинское обследование и компьютерную проверку на нервно-психическую устойчивость. Срочную службу первые весенние призывники из Томской области будут проходить в Московской области — Малаховке и Голицыне.

Новобранцы пойдут в армию в так называемой «офисной» форме — повседневном обмундировании нового образца. В него входит головной убор по сезону, повседневный костюм, футболка, демисезонная куртка и ботинки. Всесезонный комплект обмундирования призывники получат по прибытии на место службы.

Там же им вручат электронную карту призывника. На ней хранится около 60 параметров — дата рождения, призыва, сведения о родителях, состоянии здоровья, месте учебы и работы, паспортные и другие данные вплоть до отпечатков пальцев. Информация будет пополняться в течение службы.

Торжественная отправка с участием представителей областной власти, военкомата, родителей и друзей призывников пройдет в 9.30 у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду и в 11.15 на железнодорожном вокзале Томск-I.

Всего в весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля и завершится 15 июля, из Томской области планируется призвать около 800 человек. Основная часть призывников — около 300 человек — направится в Сухопутные войска, около 80 — в Воздушно-космические силы, 50 — Военно-морской флот, 30 — в Железнодорожные войска.

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