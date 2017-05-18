Сайт томской облдумы вошел в десятку лидеров информационной открытости

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Официальный сайт Законодательной Думы Томской области вошел в десятку лидеров информационной открытости среди парламентов всех 85 регионов страны.

Как сообщается на сайте думы, рейтинг информационной открытости официальных сайтов органов государственной власти ежегодно с 2008 года проводит проектный центр «Инфометр», созданный на базе «Института развития свободы информации».

В ходе аудита «2017: Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ» эксперты оценивали уровень открытости сайтов заксобраний по 175 критериям, объединенным в группы. Итоговым показателем становится общий «Коэффициент информационной доступности» (КИД). Для сайта областного парламента он составил 88.659 %. По 129 параметрам доступность и полноту информации, размещаемой на официальном сайте Законодательной Думы Томской области независимые эксперты оценили на 100 процентов.

Среди прочего оценивается доступность и полнота информации о структуре и составе органа власти, о депутатах и их работе, о деятельности органов думы, о собраниях парламента и их итогах, о размещаемых проектах законов, о работе с избирателями, об online-инструментах обратной связи.

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