В Томске на Каштаке снесли самовольно установленную шашлычную

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Вчера вечером, 18 мая, в Томске снесли незаконный павильон-шашлычную на одной из остановок на ул.79-й Гв.Дивизии, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Иск в суд о сносе незаконного объекта подала администрация Томска и выиграла его. Сотрудники отдела судебных приставов дали должнику время для добровольного исполнения судебного решения, а когда тот не воспользовался им, оштрафовали его. Кроме того, к павильону была прекращена подача электроэнергии, после чего он перестал функционировать.

Владелец павильона был оштрафован два раза, однако сносить строение не стал. По закону, сделать эту работу может и взыскатель, поэтому администрация Томска обратилась в суд с заявлением о возложении обязанностей по сносу на муниципалитет.

Для того, чтобы подготовить объект к сносу, подрядной организации хватило несколько часов. Когда стемнело и поток автотранспорта снизился, павильон погрузили на эвакуатор и увезли. Но возмещение затрат, которые понесла мэрия, ляжет на должника.

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