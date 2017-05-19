В Томске появятся «Студенческая аллея» и сквер им.Усова

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В этом году в Томске появятся несколько новых общественных пространств, а также будут благоустроены уже существующие. Об этом представители районных администраций рассказали на заседании комитета думы города по городскому хозяйству.

Так в Советском районе в нынешнем году планируется благоустроить ряд общественных пространств. Это скверы по пр. Ленина, 70 и на пересечении ул. Шевченко и Енисейская, междворовая территория по пр. Комсомольский, 63а, детские площадки и дворовые пространства по ул. Сибирская, 104/7, ул. Елизаровых 72-74, Алтайская 124-126. По ул. Алтайская, 105-107, планируется создать сквер, который будет назван в честь известного томского скульптора Леонтия Усова. В рамках федеральной программы благоустроят три больших квартала: в районе Кулагинского сквера и в микрорайоне «Сибирский», в квадрате ул. Лебедева – пр. Комсомольский – ул. Сибирская – ул. Киевская.

В Кировском районе в рамках муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий» будут продолжены работы по созданию общественного пространства по ул. Мокрушина, 14/1. В квартале, ограниченном улицами Кирова – Студенческая – Усова – Белинского появится «Студенческая аллея». Благоустроят также часть ул. Енисейской и Московский тракт. В рамках федеральной программы благоустройство запланировано на дворовых территориях 33 домов.

В Октябрьском районе проведут ремонт внутриквартальных проездов по ул. Герасименко. Суворова, Беринга, Мичурина, Бела Куна. Продолжится благоустройство общественных пространств. Так, в сквере на Белом озере уложат тротуарную плитку, установят лавочки и урны, отремонтируют освещение. Также благоустроительные работы будут организованы на площади у ДНТ «Авангард», будет обустроена зеленая зона по ул. Северный городок, ул. В. Болдырева, ул. Мичурина. По программе «Формирование современной городской среды» дворовые пространства будут благоустроены по 20 адресам.

В Ленинском районе – в 18 дворах, из которых на семи оборудуют детские площадки. На деньги, заложенные в городском бюджете, работы по благоустройству пройдут по пяти внутриквартальным проездам, в одной дворовой территории и пяти общественных пространствах.

Общая сумма бюджетного финансирования, выделенная районным администрациям на благоустройство своих территорий в 2017 году – более 178 млн рублей. Часть этих средств поступила из бюджета федерации в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Также в рамках заседания заммэра Сергей Аушев отметил, что в этом году будут благоустроены крупные общественные пространства. В частности, будут продолжены работы в сквере им. Г. Ворошилова, высажены деревья и газон по ул. Красноармейской (от ул. Алтайская до ул. Нахимова) и в квадрате улиц Кузнецова – Герцена – Белинского – Карташова, будет обустроен сквер по ул. Дизайнеров, и центральная площадь поселка Светлый.

Тэги/темы: