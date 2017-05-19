Пожарные спасли ребенка и эвакуировали 36 человек из горящего дома в Северске

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Вчера вечером, 18 мая, в Северске в одной из квартир десятиэтажного дома произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС,

Сообщение о возгорании поступило в 17.47. Прибывшие на место пожарные увидели густой дым из окна квартиры на восьмом этаже. Из горящего помещения пожарные спасли шестилетнего мальчика и передали бригаде «скорой». Еще 36 человек эвакуировали из подъезда.

Ликвидировать возгорание удалось в 18:24. Площадь горения составила восемь квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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