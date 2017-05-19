Институт экономики и менеджмента Томского госуниверситета получил собственное здание

19 мая 2017 / Томский Обзор

Торжественное открытие здания Института экономики и менеджмента, созданного Томским госуниверситетом и Сбербанком, прошло в пятницу, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь».

В открытии принимали участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Трехэтажное здание находится в центре города на улице Набережная реки Ушайка, оно рассчитано на 500 учащихся. Ранее институт, созданный в сентябре 2016 года, располагался в различных корпусах ТГУ.

«Сегодня мы открываем новую инфраструктуру в области экономики и управления инновациями. Здание площадью почти 5 тыс. кв. м. с самой современной инфраструктурой создано без государственных вложений на средства инвестора», — сказал на открытии корпуса Эдуард Галажинский.

По его словам, предназначением института является создание центра компетенций мирового класса в области экономики и управления инновациями.

«Мы много говорили о четвертой промышленной революции, о том, что она драматически меняет ландшафты рынков и технологий, и мы для себя на ближайшие годы решили, что качество жизни является ключевым ориентиром для исследований, технологий», — подчеркнул Эдуард Галажинский.

В свою очередь Аркадий Дворкович отметил, что в новом здании института созданы все условия для получения качественного образования.

«Институт способен помочь новому поколению специалистов войти в жизнь XXI века с навыками и знаниями, которые позволят быть успешными», — сказал Аркадий Дворкович.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года ТГУ открыл Институт экономики и менеджмента, который объединил усилия экономического факультета, международного факультета управления и Высшей школы бизнеса ТГУ при участии Корпоративного университета Сбербанка.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ вошел в десятку лучших в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016 года.

Тэги/темы: