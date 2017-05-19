Томские пожарные более двух часов тушили общественную баню

19 мая 2017 / Томский Обзор

Вчера вечером, 18 мая, в Томске на ул.Профсоюзной загорелась общественная баня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение возгорании поступило в 22.21. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша здания. Возгорание удалось ликвидировать лишь к 0.43. На месте работали 11 единиц техники и 28 человек.

В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши здания, частично прогорело потолочное перекрытие, выгорело в парильном и моечном отделениях, обуглилась деревянная обшивка потолка. Общая площадь пожара составила 2100 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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