Завтра в Томске стартует благотворительный Забег Юристов

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: Legal.run

Завтра, 20 мая, в Томске на нижней террасе Лагерного сада состоится забег Legal Run, сообщают организаторы.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта (стоимость 500 руб). Принять участие в забеге могут все желающие, даже те, кто не бежит, но хочет помочь. Все собранные средства будут перечислены Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой на закупку специализированного белкового питания для детей с онкологическими диагнозами.

Трасса для участников забега проложена вдоль реки Томь, дистанции составят 2 и 10 км. Начало регистрации и развлекательной программы в 9.00.

Дополнительно к основному забегу, состоится еще детский забег, который начнется с 10:30. После стартов, для участников будет организована концертная программа и вручение призов от партнеров мероприятия.

Legal Run - уникальный фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительных фондов.

Тэги/темы: