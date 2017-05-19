Из-за крестного хода в центре Томска перекроют движение

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томской епархии

В воскресенье, 21 мая, в Томске пройдет Крестный ход в рамках Дней славянской письменности и культуры. В связи с этим в городе временно перекроют движение по части улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники шествия собираются с 11.30 у Богоявленского кафедрального собора (пл. Ленина, 7). В полдень колонна отправится от храма по направлению к пл. Новособорной по маршруту пл. Ленина – ул. Набережная реки Ушайки – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пл. Новособорная.

На время прохождения Крестного хода по указанным участкам улиц будет временно прекращено автомобильное движение. Томичей просят обратить внимание на ограничения в проезде и заблаговременно выбирать объездные пути.

Тэги/темы: