«Томский инструмент» поставит «Сухому» сверла и фрезы на 60 млн рублей

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

«Томский инструмент» получило заказ ПАО «Компания Сухой» на поставку режущего инструмента на 59,8 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы «СПАРК-Маркетинг».

Речь идет о продаже 15 тыс. единиц продукции (сверла, фрезы) марки «ТиЗ» на Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал «Компании Сухой»).

Это крупнейший для «Томского инструмента» заказ за период после реорганизации в 2013 году. За это время компания поставляла продукцию предприятиям авиационной промышленности, в т.ч. НАЗ им. Чкалова, но в меньших объемах — до 40 млн рублей. Крупнейшими покупателями продукции «Томского инструмента» за это время стали, помимо «Сухого», «Авиастар-СП», корпорация «Иркут», «Роствертол» и ААК «Прогресс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томского инструмента» в 2015 году составила 449 млн рублей, чистая прибыль — 28,5 млн рублей. Основным бенефициаром компании является предприниматель Валентин Карпов.

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