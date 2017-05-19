Городские депутаты обсудили подготовку к дорожному ремонту и летнему благоустройству в Томске

19 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Роман Сусленко

В ходе заседания комитета городского хозяйства Думы города Томска депутаты обсудили подготовку к проведению дорожной кампании 2017 года и планы благоустройства в летний период.

В 2017 году в Томске запланирован комплексный ремонт наиболее значимых участков улично-дорожной сети. Всего за период дорожной кампании планируется отремонтировать 30 километров дорог. Уже ведутся комплексные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Мостовой, завершить которые планируется до конца мая.

На отдельных участках улично-дорожной сети запланировано проведение ямочного ремонта и ремонт пешеходных тротуаров с использованием асфальтового покрытия, тротуарной плитки и асфальтобетонного скола.

Депутаты рекомендовали мэрии уделить особое внимание проведению ямочного ремонта и системно подойти к организации работы подрядчиков на ремонтируемых участках дорог.

«В прошлом году мы выезжали на контроль в момент работ и видели следующую картину: одну яму ремонтируют, другую — оставляют. Объясняют это тем, что при ремонте другой ямы применяется другая технология в рамках содержания дороги, которой занимается другой подрядчик. Получается, что часть ям мы отремонтировали, а часть осталась. Администрации необходимо обратить на это внимание и организовать параллельную работу подрядчиков на данных участках дорог, для того, чтобы комплексно подойти к ремонту дорожного покрытия», — отметил депутат Илья Леонтьев.

В рамках федерального проекта «Формирование городской среды» работы по благоустройству и озеленению в текущем году запланированы в парке имени Г. Н. Ворошилова, на центральная площади в поселке Светлом, на улице Красноармейской на участке от улицы Алтайской до улицы Нахимова, в сквере и на улице Дизайнеров.

Кроме того, за счет областных средств запланировано благоустройство пешеходной улицы в районе стадиона «Политехник».

За счет средств местного бюджета планируется проведение работ по благоустройству квартала Кузнецова — Герцена — Белинского — Карташова. Работы на данном участке уже начались. До конца мая здесь планируется заменить грунт, подсеять траву, высадить деревья.

Районными администрациями запланированы работы по обустройству внутридворовых территорий, внутриквартальных проездов, ремонт тротуаров, обустройство парковок, ремонт старых и установка новых детских площадок, дополнительное озеленение, обустройство скверов и мест отдыха для томичей. Всего на эти цели будет направлено около 183 млн рублей.

«В этом году администрация прислушивается ко всем пожеланиям, которые томичи передают через депутатов. Началась нормальная работа, думаю, этот процесс будет улучшаться, и администрация прислушиваться к тому, каким хотят видеть Томск его жители», — отметила заместитель председателя комитета городского хозяйства думы Елена Телкова.

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