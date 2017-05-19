В Томске ужесточат наказание за незаконные захоронения на территории кладбищ

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Думы города Томска на очередном заседании комитета городского хозяйства выступили с законодательной инициативой об ужесточении наказания за несанкционированные захоронения на территории муниципальных кладбищ.

«Во время выездного совещания, которое состоялось 4 мая, депутаты посетили кладбище в Сосновом Бору, кладбище Южное и кладбище в поселке Заварзино. Стоит отметить, что территории находятся в ухоженном состоянии, — рассказала заместитель председателя комитета городского хозяйства Елена Телкова. — Однако жители поселков регулярно делают несанкционированные захоронения. В поселке Сосновый Бор это происходит на огражденной территории, там, где раньше были захоронены участники войны. В поселке Заварзино захоронения делают на территориях старых кладбищ, буквально в 15 метрах от жилых домов. На сегодняшний день наказание за подобные действия составляет штраф в размере 500 рублей».

По результатам выездного совещания депутатами было принято решение подготовить законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за незаконное захоронение на кладбищах муниципальных образований.

Кроме того, депутаты подготовили обращение к комитету Гордумы по бюджету, экономике и собственности с просьбой предусмотреть финансирование в 2017 году в размере 800 тысяч рублей на установку ограждения кладбища в поселке Заварзино и 200 тысяч рублей на его благоустройство.

«Жители Заварзино или жители близлежащих поселков хоронят умерших рядом с могилами родственников, хотя это запрещено законом. Рычагов воздействия практически нет, люди платят штраф в размере 500 рублей, и захоронение остается на своем месте. Мы работаем с администрацией, чтобы она выделила средства на установку ограждения, чтобы люди не могли просто пройти на территорию и выполнить захоронение», — пояснила Елена Телкова.

Также городские парламентарии подняли вопрос об увеличении в 2018 году финансирования на содержание мест захоронений в надлежащем виде.

В настоящее время в ведении «Службы городских кладбищ» находится 14 объектов. На текущую работу предприятия в 2017 году выделено 70 млн рублей, из них 32 млн рублей составила сумма земельного налога, 11 млн рублей — налог на имущество, содержание территории кладбищ — 8 млн рублей. При этом, по информации «Службы городских кладбищ», на содержание мест захоронений ежегодно требуется порядка 20 млн рублей.

Работа на Южном кладбище в нынешнем году уже проведена: было снесено 168 аварийных деревьев, проведен текущий ремонт военно-мемориального комплекса, подключен летний водопровод. На кладбище Бактин завезен щебень для подсыпки дорог, произведен ремонт водозаборной колонки, ежедневно с территории собирается и вывозится мусор.

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