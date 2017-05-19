Томские следователи прекратили дело о потерявшихся на уроке физкультуры школьниках

19 мая 2017 / Томский Обзор

Учитель физкультуры и директор школы поселка Кисловка, ученики которой в январе 2017 года потерялись в лесу во время лыжных занятий, не будут привлекаться к уголовной ответственности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Так, учитель физкультуры перед началом урока провел с учениками инструктаж по охране труда, разъяснил им правила техники безопасности и поведения на лыжне, а впоследствии, догнав сошедшую с трассы группу школьников, действительно заблуждался насчет их местонахождения. При этом он принимал все меры по нераспространению паники среди школьников, оказывал им помощь, согревал их и отдал им свою одежду», — говорится в пресс-релизе.

На основании этого следственные органы приняли решение о прекращении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).

В то же время действия сотрудников школы содержат признаки дисциплинарных проступков, поэтому следствие направило главе Томского района Томской области представление о принятии мер дисциплинарного воздействия, после чего управление образования Томского района провело служебную проверку.

По результатам проверки директору школы и двум его заместителям объявлен выговор, учитель физкультуры уволился из школы по собственному желанию.

12 января днем десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные были в удовлетворительном состоянии.

К 17 января детей выписали из больниц.

Изначально власти региона приняли решение уволить директора кисловской школы, но потом решили дождаться результатов расследования уголовного дела. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ.

Прокуратура Томского района Томской области выяснила, что директор кисловской школы, получив информацию о том, что дети и педагог заблудились, пытался скрыть этот факт от правоохранительных органов. Кроме того, проверка показала, что лыжная трасса, на которой занимались дети, не соответствует требованиям к спортивным объектам.

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