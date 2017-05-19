В Томске пройдет митинг в поддержку «Солнечного леса»

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: Vk.com/savewoodlandmeeting

В воскресенье, 21 мая, жители микрорайонов «Солнечной долины» выйдут на митинг в защиту лесопарковой зоны, сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.

Жильцы «Подсолнухов» и «Зелёных горок» возмущены намерениями «ТДСК» вырубить рощу для строительства нового микрорайона. На митинге они проведут сбор подписей против застройки этой территории. В петиции они требуют запрета на изъятие у леса статуса «рекреационной зоны» и застройку этой территории многоэтажками.

«Нам во всех проектах обещали, что это на этом участке леса будет благоустроенный парк,

социальные и спортивные объекты. Мы выступаем за сохранение этой территории и запрет

застройки участка жилыми домами» — объяснила недовольства жителей координатор Надежда Крутовская.

Митинга пройдет по ул.Герасименко, 1/19 в 17:00. Там пройдут выступления жителей и организаторов мероприятия. Они публично прочтут обращение к администрации и огласят свои требования. Организаторами митинга выступает инициативная группа жителей «Солнечной долины».

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