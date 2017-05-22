В Томске создадут «няню-автомат» для ухода за комнатными растениями

22 мая 2017 / Томский Обзор

Студент Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывает систему, которая позволит на расстоянии ухаживать за комнатными растениями, сообщает портал inotomsk.ru.

«Бывает, что человек уезжает, например, в отпуск, и просит присмотреть за цветами знакомых или соседей. А если попросить некого? Такая система удобна, не будет никого обременять, и хозяин сам сможет следить за растениями», — говорит автор идеи, студент лаборатории робототехники ТУСУР Антон Кодоров.

Система позволит сохранять комфортный для растения микроклимат — поливать, контролировать влажность и температуру воздуха, нагревать его, охлаждать, увлажнять или сушить, а также освещать цветок. Менять настройки можно автоматически или вручную — отслеживая параметры по интернету.

«Микроконтроллер Arduino считывает данные с датчиков и передает их по сети, — объясняет разработчик. — К системе подключен насос для полива, распылитель, лампочка, нагреватель, можно поставить датчик, который покажет, что нужно восполнить запас воды. Управлять системой человек сможет с любого расстояния, при необходимости она будет отслеживать несколько растений и работать любой срок — нужно только электричество и интернет».

Антон Кодоров работает над проектом около двух месяцев. К первому варианту системы он планирует добавить веб-камеру, возможность изменения влажности и температуры воздуха, а также создать сайт или приложение для управления.

«По предварительным расчетам, прибор будет готов для вывода на рынок через год, цена составит порядка 2–3 тысячи рублей», — рассказал автор идеи.

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