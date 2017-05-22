«Томь» проиграла «Краснодару» в последнем матче сезона

22 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 21 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 30-го тура Чемпионата России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала «Краснодар», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 16-й минут матча открыли гости — после подачи с углового Федор Смолов переправил мяч в ворота «Томи». Через 10 минут футболисты «Краснодара» упрочили свое преимущество. Автором гола вновь стал Федор Смолов. На 34-й минуте Перейра со штрафного послал мяч в сетку «Томи». К 49-й минуте Александр Соболев реалзовал пенальти, сократив разрыв в счете. Однако на 72-й и 79-й минутах гости вновь увеличили отрыв: Налдо и Смолов довели счет до 1:5.

По итогам 30 туров томская команда находится на 16 строчке турнирной таблицы РФПЛ.

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