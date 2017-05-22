В одном из томских гаражей нашли более двух тонн контрафактного алкоголя

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские изъяли из оборота более двух тонн алкогольной продукции с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Продукцию обнаружили в одном из гаражных боксов Томска. Сейчас полицейские проводят проверку, назначено химическое и технико-криминалистическое исследование найденного алкоголя.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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