В одном из томских гаражей нашли более двух тонн контрафактного алкоголя
22 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские изъяли из оборота более двух тонн алкогольной продукции с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Продукцию обнаружили в одном из гаражных боксов Томска. Сейчас полицейские проводят проверку, назначено химическое и технико-криминалистическое исследование найденного алкоголя.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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