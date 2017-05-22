Переполненный подростками автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево в томском селе, четверо травмированы

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Столкновение легкового автомобиля «Toyota Corolla» с деревом произошло в селе зырянское Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления УГИБДД.

По данным ведомства, 19-летний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

«В результате происшествия пассажиры — три девушки в возрасте от 15 до 16 лет и 18-летний молодой человек — получили травмы. Водитель был с признаками алкогольного опьянения, его водительский стаж — 1 год», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в момент инцидента в салоне автомобиля находились шесть человек.

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