Завтра томичей ждет 30-градусная жара, сильный ветер, грозы и град

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 23 мая, в Томске ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«23 мая в городе местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град и усиление порывов ветра до 24 м/с», — говорится в сообщении.

В Томске специалисты прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами усиление 12–17 м/с, при грозе порывы 19-24 м/с. Температура ночью +16…+18 °С, днем +27…+29 °С.

Администрация Томска напоминает: для сохранности здоровья и личного имущества необходимо внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима на дорогах.

Тэги/темы: