Возбуждено уголовное дело о ложном минировании здания в Томске, где проходило заседание штаба Навального

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2017 // Фото: Navalny.com

Полиция Томска возбудила уголовное дело о ложном минировании здания бизнес-центра во время встречи оппозиционера Алексея Навального с местными активистами его штаба в марте текущего года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на координатора штаба Ксению Фадееву.

«Мне пришел официальный ответ от городского отдела УМВД, что по сообщению о минировании здания на улице Беленца, 9/1 во время встречи активистов с А.Навальным было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — сказала Ксения Фадеева.

Она отметила, что дело возбудили в конце марта, однако известно об этом стало только сейчас.

«Никого из томского штаба А.Навального на допрос по данному делу не вызывали», — добавила Ксения Фадеева.

Как сообщалось, 17 марта во время встречи А.Навального в Томске с потенциальными волонтерами в помещение зашли сотрудники полиции, которые заявили, что поступило сообщение о якобы заложенной в здании бомбе и потребовали всех покинуть здание. Оппозиционер продолжил встречу с активистами на улице.

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