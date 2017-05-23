Томские пожарные вынесли женщину из горящей квартиры

23 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Вчера, 22 мая, в одной из томских многоэтажек произошел пожар. Из горящего дома пожарные спасли женщину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Смирнова поступило в 15.22. К приезду пожарных с балкона шестого этажа шел густой дым.

"Чтобы попасть в квартиру, огнеборцам пришлось вскрыть металлическую дверь. В помещении было сильное задымление. В одной из комнат звеном газодымозащитной службы на диване была обнаружена женщина. 43-летнюю хозяйку незамедлительно вынесли из квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать пожар в 15.37. Огонь действовал на площади 6 кв.метров. В результате пожара обгорела деревянная обшивка балкона, рамы, стеллажи и кресло, оплавились пластиковые окна, квартира частично закоптилась.

Пожар ликвидировали семь человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Тэги/темы: