В Томске продолжат снижать тротуары и укладывать тактильную плитку

23 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске будут продолжены работы по снижению уровня тротуаров и укладке тактильной плитки на переходах, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом сезоне в Томске будет отремонтировано большое количество дорог. И часть средств, а именно 1,5 млн рублей мы планируем потратить на проведение работ по снижению уровня тротуаров и укладку «тактильной» плитки. В прошлом году в рамках муниципального контракта мы выполнили работы по понижению уровня тротуаров на сумму свыше 750 тысяч рублей. В итоге несколько спусков появились на площади у железнодорожного вокзала Томск-1, в районе Богоявленского собора на площади Ленина и по другим адресам. Также мы готовы рассмотреть предложения томичей по местам, где необходима укладка именно такой плитки» - сообщил на заседании Координационного совета по делам инвалидов и.о. заместителя мэра Томска, начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергей Аушев.

В этом году работа по укладке «тактильной» плитки будет продолжена, в частности, она появится на входах в парковую зону Белого озера и других районах.

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