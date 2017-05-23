Томичи стали хоронить близких у мемориала Великой Отечественной войны и вблизи жилых домов

23 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Комбинат спецобслуживания

Несанкционированные захоронения начали появляться в зоне мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище «Сосновый бор» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера гордумы Сергея Панова.

«На территории мемориала в Сосновом бору начали появляться новые захоронения, а в поселке Заварзино несанкционированные захоронения появляются уже в 10 м от жилых домов», — сказал Сергей Панов на очередном заседании.

Он отметил, что это происходит из-за отсутствия на кладбищах ограждений, а также из-за низких штрафов за подобные нарушения.

По данным пресс-службы прокуратуры Томской области, захоронения на кладбище в Заварзино уже находятся на территории водоохраной зоны реки Ушайка и особо охраняемой природной территории — кедровника «Заварзинская лесная дача», что является незаконным.

В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд с требованием определить границы кладбища и установить ограждения, который удовлетворен.

Мемориал на кладбище в Сосновом бору в Томске представляет собой памятник на братской могиле умерших в одном из госпиталей Томска, располагавшемся в помещениях психиатрической больницы, бойцов и офицеров Красной армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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