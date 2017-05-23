Томским компаниям предлагают узнать, как бороться за клиента в эпоху Digital

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 23 мая 2017 // Фото: pixabay.com

«Бизнес-клуб. Live» МТС приглашает томские компании на онлайн-семинар «Борьба за клиента в эпоху Digital. Честный разговор о лучших практиках для Вашего бизнеса».

В ходе семинара один из самых успешных топ-менеджеров России, опытный бизнес-тренер Владимир Маринович, на примерах из собственной практики расскажет томским предпринимателям как перевести свой бизнес из офлайна в онлайн, увеличить продажи, используя актуальные digital-ресурсы.

«Мы стоим на пороге четвертой промышленной революции, которая полностью изменит наш образ жизни, работы и коммуникации. Цифровые технологии стремительно вытесняют традиционные способы ведения бизнеса. „Живые“ продажи перестают приносить желаемый эффект, и становится очевидным, что на первый план должны выйти новые инструменты, но какие?», — отмечают организаторы.

Интерактивный онлайн-семинар состоится в четверг, 25 мая, четверг, начало в 10:00 (по московскому времени). Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Внимание: регистрации открыта до 19:00 (по московскому времени) 24 мая.

Владимир Маринович — эксперт № 1 в России по созданию Управленческих команд. Создатель Бизнес-Школы «Вверх». Член совета директоров YIT-service. Выводил на Российский рынок компанию GettTaxi. Лауреат Премии «20 успешных людей Петербурга 2014» в номинации «Бизнес-коуч».

«Бизнес-клуб. Live» — логическое продолжение очных мероприятий МТС в регионах («Бизнес-клуб»). Принципиально новая площадка для общения с клиентами. Лучшие специалисты в своих областях готовы делиться опытом и знаниями с профессиональным сообществом. МТС предоставляет доступ к самой актуальной информации о лучших практиках ведения бизнеса, делится экспертизой в использовании продуктов и услуг МТС.

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