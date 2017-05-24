В Крыму появился Клуб томского землячества

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Facebook

В минувшую пятницу в Симферополе состоялось учредительное заседание клуба "Томское землячество в Крыму". Об этом сообщается на странице одноименной группы в Фейсбуке.

Кроме вопросов взаимопомощи экс-томичам, осевшим в Крыму, землячество планирует заниматься продвижением томских вузов и томских специалистов, а также культурным обменом. Кроме того, члены клуба будут помогать студотрядам в подрядах в Крыму и займутся организацией патриотического туризма для томской молодежи.

«В ближайшее мы планируем приводить в порядок на кладбище в Севастополе братскую могилу томского пехотного полка, который героически воевал при первой обороне города в 1854–1855 годах», — отметил бизнесмен Денис Молотков, один из участников новообразованного клуба.

По его словам, в Крыму сейчас оказалось достаточно много семей из Томска, порядка 150 из них так или иначе общаются: "Все - очень интересные люди. Землячество получилось вполне статусным», - отметил Молотков. Среди участников землячества - Константин Зарембо, президент "Радио Сибирь", Алексей Сафронов, экс-глава департамента капстроительства мэрии Томска Алексей Сафронов, ныне начальник службы автодорог Крыма, Константин Ёлкин, экс-заместитель директора Института развития стратегического партнерства и компетенций ТПУ и др.

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