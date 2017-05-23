Рынок жилищного кредитования в Томской области стабилизировался — эксперты

23 мая 2017 / Томский Обзор

Эксперты отмечают стабилизацию рынка жилищного кредитования в Томской области и прогнозируют возможное продолжение снижения процентной ставки к концу года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В прошлом году была программа господдержки, к которой все привыкли, люди были настроены на нее. Сейчас программа завершилась, и есть ожидание (возобновления программы — прим.ред.), это немного притормозило рынок. Но люди как нуждались в жилье, так и нуждаются, им предлагаются другие программы. Поэтому объемы кредитования не будут рекордными, но и не будут хуже 2016 года», — сообщил управляющий ВТБ 24 в Томской области Николай Лысенин во вторник журналистам.

Гендиректор крупнейшего застройщика региона ОАО «Томская домостроительная компания» Александр Шпетер также считает, что объемы кредитования в 2017 году не побьют рекорды, но и снижаться относительно 2016 года не будут.

«Наступает стабилизация, может, с небольшим ростом к концу года. Объявлен тренд на снижение ключевой ставки, она дважды снизилась в этом году, это государственная политика. Ставка будет еще снижаться, мы так думаем, но на сколько — неизвестно, произойдет это в конце года», — отметил Александр Шпетер.

Как сообщалось, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Томской области по итогам первого квартала 2017 года снизилась на 0,7 процентного пункта — до 11,8% годовых. Последний раз средние ставки по ипотеке снижались до таких уровней в июле 2014 года. Банки с апреля 2016 года благодаря снижению ставки смогли нарастить ипотечный портфель на 7% — до 37 млрд рублей. Всего в январе—марте 2017 года кредитные организации в регионе выдали 1,4 тыс. ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года темпы кредитования снизились на 14%.

ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) специализируется на крупнопанельном домостроении в Томске, Новосибирске и городах Кемеровской области. Консолидированная выручка компании в 2015 году составила 35 млрд рублей.

ВТБ 24 по итогам первого квартала 2017 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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