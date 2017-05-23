Первый в России Центр общественного здоровья создан в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2017 // Фото: Tsu.ru

В Томском госуниверситете состоялось подписание межвузовского соглашения о создании первого в России международного Центра общественного здоровья (Public Health Center), сообщает пресс-служба вуза.

Соглашение подписали ректор ТГУ Эдуард Галажинский, ректор СибГМУ Ольга Кобякова и профессор философии общественного здоровья университета Маастрихта (Нидерланды) Клейсин Хорстман.

«Это подписание — логичное продолжение наших долгосрочных отношений в рамках проекта «Эрасмус+" и магистерской программы по подготовке инженеров для работы в современных медицинских учреждениях. Работа созданного центра тесно связана с третью ролью университета — социальной ответственностью за развитие региона и местных сообществ, программа помогает выстроить это наиболее эффективно», — сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор ТГУ добавил, что исследователи центра уходят от классического понимания здоровья как отсутствия заболеваний. Для них здоровье связано с качеством жизни, удовлетворенностью, здесь включаются уже реализуемые в ТГУ исследования по психологии ценностей, личностному развитию и другим направлениям.

Ученые трех вузов займутся комплексным изучением проблем здоровья, новых инструментов диагностики, применения мобильных устройств для поддержания здорового образа жизни, использования СМИ для улучшения психологического климата и другими вопросами. Центр объединит биомедицину, социальные науки и философию для разработки эффективных подходов к улучшению здоровья населения.

Сотрудники центра также будут реализовывать инновационные междисциплинарные научные проекты в области общественного здравоохранения и новые образовательные программы.

Центр управляется коллегиально, в совет вошли представители каждого университета: Евгения Попова (ТГУ), Ольга Звонарева (ТГУ), Ольга Федорова (СибГМУ) и Мария Шевченко (СибГМУ), научным руководителем стала Клейсин Хорстман (Университет Маастрихта).

«Мы будем заниматься актуальными проблемами здравоохранения, которые являются глобальными, в частности, это устойчивость к антибиотикам, использование СМИ в здравоохранении. Создание такого центра позволит сконцентрировать и скоординировать наши действия», — отметила профессор Клейсин Хорстман.

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