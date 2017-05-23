Томские спортсмены стали участниками чемпионата Сибири по альпинизму

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2017 // Фото: Vk.com/kask_ru

Пятеро томских альпинистов выступили в Чемпионате Сибири, прошедшем с 19 по 21 мая на скалодроме «Каскад» в Новосибирском Академгородке.

Около 100 спортсменов из Новосибирска, Красноярска, Рубцовска, Томска, Кемерова и Омска соревновались в дисциплинах трудность, скорость и боулдеринг. Томскую область представляли пять скалолазов: Антон Атепаев, Павел Дергайм, Иван Синичкин, Александр Лысенко Александр и Геннадий Цветков.

Лучший результат в трудности показал Атепаев Антон и пробился в финал на 7 строчке, но потеря опоры на зацепе на финальной трассе откинула его на 14 позицию. В соревновании в скорости единственную медаль нашей области принёс Дергайм Павел — бронза досталась ему в забеге с кемеровским спортсменом Даниловым Павлом.

По словам председателя Томской федерации альпинизма Ивана Темерева, в этом году в боулдеринге собралось рекордное количество участников. Состав был сильный, что позволило многим повысить свои спортивные снаряды. В этой дисциплине приняли участие четверо представителей Томска, где Александр Лысенко взял 3 топа из восьми и оказался на 6 месте. Победителем в боулдеринге стал Олег Гончаров из республики Адыгея. Среди женщин сильнейшей оказалась Мария Пляскина из Алтайского края.

В многоборье победил Павел Данилов. Лучим среди томских спортсменов по итогам многоборья стал Антон Атепаев, занявший 4 место. Самой универсальной спортсменкой у женщин стала Мария Пляскина — стала обладательницей «золота».

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