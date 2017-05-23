В Томске прошел очередной Благотворительный забег юристов

23 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Представители компании "Палекс" на забеге

В минувшую субботу, 20 мая, в Томске состоялось главное спортивное событие юридического сообщества Томска - Tomsk Legal Run.

Участники забега преодолели дистанции 2 или 10 км, проложенные по нижней террасе Лагерного сада. Всего в акции приняли участие более 170 человек. В основном, участники - это юристы, маркетологи, волонтеры и неравнодушные представители российских юридических фирм.

Победителями в забеге на 2 км стали Евгений Тимофеев и Галина Батурина. Первыми на дистанции 10 км - Михаил Ведерников и Эльмира Ганиева. С полными результатами забега можно ознакомиться на сайте.

Помимо призовых мест по итогам забега жюри определило «Самую большую корпоративную команду Забега Tomsk Legal Run 2017» – приз получила корпоративная команда Хоум Кредит Банка – 62 человека.

Все собранные средства будут перечислены в Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой на закупку специализированного белкового питания для детей с онкологическими диагнозами.

Забег Юристов Legal Run 2017 - уникальный фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов.

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