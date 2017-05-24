В Томске на две недели ограничат движение на Каштаке

24 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

С сегодняшнего дня, 24 мая, в Томске на две недели будет ограничено движение по ул.79-й Гв.Дивизии на участке от пер.Нового до ул.Говорова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения связано с реконструкцией тепломагистрали на данном участке. Предполагается, что движение будет возобновлено к 24.00 7 июня.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанный участок и выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: