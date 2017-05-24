В Томске загорелся припаркованный ВАЗ

24 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера днем, 23 мая, в Томске во дворе жилого дома по ул.Ивановского загорелся припаркованный ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.48. В результате пожара у автомобиля выгорели двигательный отсек, приборная панель. Также обгорела краска на капоте и левое переднее крыло.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства.

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