В Томской области обнаружили редкий подвид гусей

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученые лаборатории мониторинга биоразнообразия Томского госуниверситета с помощью молекулярно-генетической экспертизы выявили в регионе редкий подвид гуся – восточного таежного гуменника. Зоологи ТГУ считают необходимым внести этот вид пернатых в Красную книгу региона, сообщает пресс-служба вуза.

"В природе существует четыре подвида гуменника: два тундровых – западный и восточный – и два таежных, также западный и восточный. Наиболее редким из них является восточный таежный подвид Anser fabalis middendorffii, обитающий в Сибири. Он нуждается в полной охране, в настоящее время таежные подвиды гуменника или вид в целом занесены в Красные книги многих регионов – Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Хакасия и некоторых других", – рассказывает сотрудник лаборатории, доцент БИ ТГУ Игорь Коробицын.

В Красную книгу Томской области гуменник не внесен, поскольку считалось, что в нашем регионе встречаются лишь западные подвиды, зимующие в Европе, численность которых относительно стабильна. Результаты мониторинга опровергли этот постулат. В процессе изучения особей, добытых охотниками, зоологи установили, что преобладает в трофеях как раз самый редкий подвид – middendorffii. Данный факт подтвержден результатами молекулярно-генетической экспертизы.

По словам Игоря Коробицына, основные пути миграции гуменника с мест зимовки на север Западной Сибири, где традиционно обитает и выводит потомство эта птица, проходят через северные районы Томской области: Колпашевский, Каргасокский, Парабельский и Вернекетский. Более того, не исключено, что гуменник подвида middendorffii гнездится на болотах в каком-либо из перечисленных районов, с большой долей вероятности – на Васюганском болоте.

Весной и осенью в период миграции гуси становятся добычей охотников. Зоологи ТГУ отмечают необходимость внесения этого редкого вида пернатых в Красную книгу региона, так как речь об его охране идет на всероссийском и даже на международном уровне. Гуменники, как и лебеди, является моногамными и внешне не различаются по полу, поэтому равновероятно под выстрелы охотников весной попадают и самки.

Как правило, еще на зимовке гуси разбиваются на пары. Если во время перелета самец или самка погибнут, у оставшейся в живых птицы в этот год уже не будет потомства. Поэтому редкий подвид гусей, пострадавший от действий человека, не может восстановить свою популяцию. Чтобы переломить эту ситуацию, зоологи БИ ТГУ предлагают, как минимум, запретить весеннюю охоту на этот вид пернатых, чтобы гусиные пары могли беспрепятственно добраться до места гнездования и вывести птенцов.

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