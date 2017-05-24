Транспортную модель Томска откалибруют

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Студенты и сотрудники Томского политеха приступили к мониторингу интенсивности транспортных потоков на 60 перекрестках города. По его результатам будет откалибрована транспортная модель Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне волонтеры провели мониторинг в мкр. Каштак, Черемошники и по Иркутскому тракту. Сегодня они будут работать на ул. Нахимова, Елизаровых, в Академгородке и в мкр. Зеленые горки. Завтра студенты планируют выйти на центральные улицы Томска.

Изучение интенсивности транспортных потоков является одним из этапов разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую по заказу мэрии Томска выполняет ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» (г. Пермь).

Собранные в ходе мониторинга данные будут использованы специалистами ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» для калибровки транспортной модели Томска. Далее на модели будет проведена оценка сценариев, разработанных в рамках программы развития транспортной инфраструктуры.

Результатом работы станет программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Томска до 2020 года и на период до 2035 года. В частности, программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предусмотренные также муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития.

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