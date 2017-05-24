Одна из паромных переправ в Колпашево не работает из-за сильного ветра

24 мая 2017 / Томский Обзор

Перевозчик принял решение о приостановке работы паромной переправы в город Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Колпашевского района.

«В связи с сильными порывами ветра временно приостановлена работа паромной переправы Колпашево-Озерное. Работа паромной переправы будет возобновлена после стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Колпашево существуют две паромные переправы.

По данным Томского гидрометеоцентра, в регионе ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 27 м/с. В связи с этим ГУ МЧС по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества автоаварий.

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