Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 23 мая, в Томске столкнулись Renault Fluence и мотоцикл Racer RS-110, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 10.30 на пр.Комсомольском, 15. По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при повороте налево на прилегающую территорию столкнулся с мотоциклом. После столкновения Racer продолжил движение и врезался в столб.

С травмами 19-летний мотоциклист госпитализирован. Его водительский - менее года. Мотоциклом он управлял в мотошлеме, без защитной экипировки. Также в сообщении отмечается, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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