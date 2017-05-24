Депутаты гордумы отменили льготную ставку по аренде земли для киосков «Роспечати» в Томске

24 мая 2017 / Партнерский материал

Льготная ставка по аренде земли для киосков «Роспечати», расположенных в разных районах Томска, отменена. Такое решение приняли депутаты Думы города Томска во вторник, 23 мая, в ходе 21-го заседания.

Ранее владельцы киосков «Роспечати» (в 2014 году сеть была приобретена новосибирским инвестором) обращались к городским властям с просьбой предоставить льготные условия аренды земли для объектов, предоставляющих горожанам социально-значимый товар (свежую прессу). В результате был введен льготный коэффициент для временных объектов — киосков «Роспечати», который использовался при расчете ставки арендной платы.

— Мы предоставили льготу на тех условиях, что организация будет вести социальный вид деятельности — продавать периодику, — отметил председатель Думы города Томска Сергей Панов. — Но впоследствии стало очевидно, что в киосках продается множество другого товара, в том числе спиртосодержащая продукция.

В частности, в декабре прошлого года в гордуму стали поступать обращения о том, что в сети продается настойка боярышника, которая стала причиной массовой гибели людей в Иркутске, а также другие запрещенные к продаже настойки.

— Кроме того, прошедшая зима показала, что эти «социальные партнеры» наплевательски отнеслись к вывозу снега с прилегающих территорий, хотя многие киоски стоят на красной линии, в центре Томска. Такие социальные партнеры нам не нужны, — добавил Сергей Панов.

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