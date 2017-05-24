Городские депутаты предложили разрешить ремонт дорог в Томске ночью

24 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Роман Сусленко

Депутаты Думы города Томска предложили внести изменения в региональный Кодекс административных правонарушений в части соблюдения тишины в ночное время. Речь идет о разрешении проводить ремонт городских улиц ночью.

Инициатива была озвучена во вторник, 23 мая, в ходе 21-го собрания гордумы.

Согласно статье 3.19 КоАП Томской области, нарушение тишины и спокойствия граждан в период с 23:00 до 07:00 влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа.

— Мы предлагаем внести изменения в региональный КоАП и отменить его. Подчеркну: шумные работы, которые могут помешать горожанам спать, проводиться ночью по-прежнему не будут — за этим будет следить администрация. При этом перенос даже части работ дорожников на ночное время суток позволит существенно снизить количество пробок на дорогах, — пояснил председатель комиссии Думы по регламенту и правовым вопросам Михаил Корнев.

В то же время требования к службам, отвечающим за вывоз мусора с городских улиц, останутся неизменными — уборка мусора до 7:00 по-прежнему будет запрещена.

Инициатива городских депутатов будет направлена на рассмотрение в Законодательную Думу Томской области.

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