Томич установил мировой рекорд и стал двукратным чемпионом России по спортивному дайвингу

Воспитанник томской детско-юношеской спортивной школы им.В.А. Шевелева Иван Рожков стал обладателем двух золотых медалей на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России по спортивному дайвингу, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам чемпионата на счету Ивана «золото» в самой престижной дисциплине спортивного дайвинга - «Комбинированное плавание, 300 м», а также золотая медаль и новый мировой рекорд в дисциплине «Подъем груза, 6 кг».

Иван Рожков является не только многократным чемпионом России, Европы и мира, но и первым Заслуженным мастером спорта России среди представителей спортивного дайвинга. Иван занимается в томской детско-юношеской спортивной школе им.В.А. Шевелева под руководством тренеров Игоря Сучкова и Алексея Гранкина.

Также на чемпионате России по спортивному дайвингу успешно выступил воспитанник ДЮСШ УСЦ водных видов спорта им. им.В.А. Шевелева Павел Макаров – он стал третьим в дисциплине «Подъем груза, 6 кг».

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