Новая школа на ул. Дизайнеров в Томске к 1 сентября будет полностью оснащена — депутаты гордумы

24 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Мария Аникина

Депутаты Думы города Томска в ходе 21-го заседания в рамках корректировки городского бюджета единогласно одобрили выделение финансирования на оснащение новой школы на улице Дизайнеров в микрорайоне «Зеленые горки».

На закупку оборудования, обустройство и прочие нужды направлено 36,5 млн рублей.

«На сегодняшний день вопросы по оснащению школы решены», — отметил председатель гордумы Томска Сергей Панов.

«Думаю, это будет самая современная школа в городе», — подчеркнул председатель комитета Думы по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов.

Напомним, трехэтажная школа по ул. Дизайнеров, 4 — первая за 25 лет новая школа, построенная в Томске. Общая площадь здания составит более 22 тысяч квадратных метров, школа рассчитана на 1,1 тыс мест.

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