Новая школа на ул. Дизайнеров в Томске к 1 сентября будет полностью оснащена — депутаты гордумы
Депутаты Думы города Томска в ходе 21-го заседания в рамках корректировки городского бюджета единогласно одобрили выделение финансирования на оснащение новой школы на улице Дизайнеров в микрорайоне «Зеленые горки».
На закупку оборудования, обустройство и прочие нужды направлено 36,5 млн рублей.
«На сегодняшний день вопросы по оснащению школы решены», — отметил председатель гордумы Томска Сергей Панов.
«Думаю, это будет самая современная школа в городе», — подчеркнул председатель комитета Думы по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов.
Напомним, трехэтажная школа по ул. Дизайнеров, 4 — первая за 25 лет новая школа, построенная в Томске. Общая площадь здания составит более 22 тысяч квадратных метров, школа рассчитана на 1,1 тыс мест.