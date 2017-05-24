Турнир «Газпром нефти» для старшеклассников приглашает исследователей

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 24 мая 2017 // Фото: vk.com/gazpromneftforschool

В 2017 году пройдет третий интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — конкурс «Газпром нефти» по нефтегазовой тематике среди школьников. К участию приглашаются ученики 8, 9, 10 и 11 классов

Томская область присоединилась к турниру в прошлом году. Проект реализует «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Всего от региона зарегистрировалось 168 человек. Дебютное выступление учеников 8–9 классов, а также 10–11 классов оказалось удачным, они вошли в тройку лидеров.

Особенность турнира «Умножая таланты» — в его формате. Участникам предлагается провести научное исследование по актуальной для нефтегазовой отрасли проблематике. В турнире принимают участие команды из трех человек.

Для хороших результатов требуется основательная подготовка. Всю необходимую информацию о «Газпром нефти» и нефтяной индустрии в целом, а также разборы заданий и типичных ошибок за прошлые годы, можно найти в группе турнира ВКонтакте. В течение лета сведения будут регулярно обновляться.

Авторы наиболее точных и интересных проектов будут приглашены в Санкт-Петербург на осенних каникулах, чтобы в финале турнира представить экспертам нефтегазового дела свои решения. Также они смогут посетить Научно-Технический Центр «Газпром нефти», принять участие в тренингах по развитию навыков работы в команде и презентации идей, побывать в ведущих профильных вузах Петербурга и познакомиться с такими же заинтересованными и талантливыми ребятами из других регионов.

Кроме Томска в турнире традиционно принимают участие школьники из Санкт-Петербурга, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Москвы, Оренбурга, Омска, а также поселков Ямала — Мыса Каменного и Нового Порта.

В 2017 году прием заявок стартует в сентябре и продлится до 1 октября. Зарегистрированные команды получат научно-исследовательское задание по теме добычи или переработки нефти. По итогам проверки присланных работ эксперты «Газпром нефти» определят по 2 команды от каждого региона для участия в финале.

«Наше предприятие активно работает с молодежью. Турнир „Умножая таланты“ — позволяет выявить инициативных и целеустремленных молодых людей, которые в будущем, возможно, решат связать свою жизнь с нефтяной отраслью. Сегодня перед нефтяниками много новых вызовов, которые сложно решить без инновационного подхода. И мы надеемся, что молодые специалисты привнесут свежие идеи в нашу работу», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Следить за новостями о турнире можно на сайте turnir.rodnyegoroda.ru или в группе ВКонтакте.

«Родные города» ― это комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Цель программы — повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» встроена в стратегию развития компании, неотъемлемым элементом которой является комплексное развитие территорий присутствия.

В своей деятельности «Газпромнефть-Восток» использует наукоемкое производство, именно поэтому особое внимание в своей социальной политике компания уделяет образовательной сфере и сотрудничеству с учебными заведениями. Давними партнерами предприятия в области подготовке кадров являются ведущие томские вузы.

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