Профсоюз «Томскнефти» подвел итоги конкурса детских рисунков к 9 мая

16 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Первичная профсоюзная организация ОАО «Томскнефть» ВНК подвела итоги конкурса детских рисунков «Наша память героев хранит имена!», приуроченного к празднованию Дня Победы.

Участие в конкурсе приняли более 60 ребят, чьи родители состоят в профсоюзе нефтяников. Из Стрежевого, Томска, Омска, Северска, Кедрового, Каргаска, Шегарского района, из Моряковки и Васюгана прибыли на конкурс 66 работ, выполненных в разных техниках, но объединенных одной тематикой. Все они были оценены независимым жюри и представлены посетителям экспозиции в выставочном зале музея «Томскнефти» 12 мая.

Победителей определили в трех возрастных категориях. Среди дошколят (4–7 лет) первое место заняла Владислава Рудковская. Второе место присуждено Юлии Денисовой. Специальный приз вручен Александру Тимофееву. Третье поделили Валерия Павлова и Софья Снарская.

В категории 8–11 лет лучшей признана работа Кирилла Сидоренко. Дипломом второй степени отмечены Виктория Руденко и Мирослава Рудковская, третьей — Алёна Постернак и Кирилл Гринь. Среди представителей возрастной категории 12–15 лет победителями стали Ольга Кипоренко, Анастасия Слепцова и Владимир Гардт.

Победителям и участникам конкурса вручены ценные и поощрительные призы. Иногородним художникам награды переданы через цеховые профсоюзные комитеты.

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