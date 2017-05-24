Томичей приглашают стать частью студенческого спектакля «Где-то здесь»

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Vk.com/feelact

В воскресенье, 28 мая, на подмостках экспериментального театра «Скоморох» состоится студенческий спектакль «Где-то», организованный проектом «ПроFEEL/ACTика». Присоединиться к захватывающему культурному мероприятию смогут все желающие, сообщают организаторы.

«ПроFEEL/ACTика» – это совместная работа Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» и студенческого объединения филологов. «Непрофессиональные артисты» обещают порадовать зрителей настоящими эмоциями, не скрывающимися за актерской маской. Таким образом, каждый наблюдатель импровизированной сцены сможет насладиться колоритным представлением и поучаствовать в живом общении.

Мероприятие состоится в 18:00. Вход свободный, но количество мест ограничено. Взять пригласительные билеты можно в кассе театра «Скоморох» (пл. Соляная, 4) и в профкомах ТГУ и ТПУ (по четвергам). С дополнительной информацией о проекте можно ознакомиться на официальной странице ВКонтакте.

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