Томичам предлагают выбрать новые железнодорожные маршруты
АО «ФПК» проводит опрос среди жителей восьми сибирских регионов (среди которых и Томская область), посвященный организации новых железнодорожных маршрутов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Респондентам предлагается выбрать наиболее часто используемые маршруты, среди которых Томск – Красноярск, Томск – Абакан, Томск – Кемерово, Кемерово – Новосибирск, Абакан – Северобайкальск, Абакан – Иркутск, Усть-Илимск – Братск, Новосибирск – Кондома и ряд других.
Также участники опроса могут предложить свой собственный вариант.
Для участия необходимо заполнить информацию о частоте поездок, типе вагонов, в которых они предпочитают путешествовать, а также указать свои пол и возраст.
Ответить на вопросы анкеты можно по ссылке. Опрос продлится полтора месяца, полученные результаты будут использованы при планировании новых маршрутов поездов и беспересадочных вагонов на будущий год.