Томичам предлагают выбрать новые железнодорожные маршруты

24 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

АО «ФПК» проводит опрос среди жителей восьми сибирских регионов (среди которых и Томская область), посвященный организации новых железнодорожных маршрутов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Респондентам предлагается выбрать наиболее часто используемые маршруты, среди которых Томск – Красноярск, Томск – Абакан, Томск – Кемерово, Кемерово – Новосибирск, Абакан – Северобайкальск, Абакан – Иркутск, Усть-Илимск – Братск, Новосибирск – Кондома и ряд других.

Также участники опроса могут предложить свой собственный вариант.

Для участия необходимо заполнить информацию о частоте поездок, типе вагонов, в которых они предпочитают путешествовать, а также указать свои пол и возраст.

Ответить на вопросы анкеты можно по ссылке. Опрос продлится полтора месяца, полученные результаты будут использованы при планировании новых маршрутов поездов и беспересадочных вагонов на будущий год.

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