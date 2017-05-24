Схема движения нескольких томских маршрутов временно изменится

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Городские маршруты № 11, 13/14 и 22 временно будут двигаться по измененной схеме, сообщает пресс-служба мэрии.

В период с 24 мая до 7 июня в связи с проведением АО «Томск РТС» работ по реконструкции тепломагистрали по ул. 79-й Гв. Дивизии автобусы по указанным маршрутам будут двигаться по следующим схемам на участке от пер. Нового до ул. Говорова:

Маршрут № 13: ул. Пушкина – ул. Железнодорожная – ул. Транспортная – пер. Железнодорожный – ул. Говорова – ул. 79 Гв. Дивизии – далее по маршруту.

Маршруты № 14: ул. 79 Гв. Дивизии – ул. Говорова – пер. Железнодорожный – ул. Транспортная – ул. Вокзальная – пер. Новый – ул. 79 Гв. Дивизии - далее по маршруту.

Маршруты №№ 11, 22 в сторону пр. Мира: ул. Пушкина – ул. Железнодорожная – ул. Транспортная – пер. Железнодорожный – ул. Говорова – ул. 79 Гв. Дивизии – далее по маршруту.

Маршруты №№ 11, 22 в сторону ул. Пушкина: ул. 79 Гв. Дивизии – ул. Говорова – пер. Железнодорожный – ул. Транспортная – ул. Вокзальная – пер. Новый – ул. 79 Гв. Дивизии - далее по маршруту.

Томичей просят соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать другие пути.

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