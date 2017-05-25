Путин вручил орден дружбы врио томского губернатора

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле орден Дружбы временно исполняющему обязанности губернатора Томской области Сергею Жвачкину, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как отметил в своем указе глава государства, Сергей Жвачкин удостоен ордена Дружбы «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

«Президентская награда — не моя личная, она по праву принадлежит всем моим землякам. Владимир Владимирович Путин отлично осведомлен об успехах томичей в промышленности, науке, образовании, социальной сфере. И орден Дружбы — достойная оценка главы государства нашей общей работы», — сказал глава Томской области Сергей Жвачкин.

Также в Кремле 24 мая ордена и знаки о присвоении почетных званий из рук президента России получили выдающиеся россияне, работающие в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности, главы Татарстана, Тувы и Краснодарского края.

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