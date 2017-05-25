Три человека погибли на пожаре в Томской области

25 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Пожарные обнаружили тела трех человек на пожаре в городе Асино Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР.

«В среду вечером при тушении пожара в одной из квартир одноэтажного жилого деревянного дома в Асино были обнаружены тела женщины и двух мужчин. По данному факту проводится проверка», — сказал Е.Лебедева.

По ее данным, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Томской области, дом в Асине был восьмиквартирным, на момент прибытия пожарных он и надворные постройки были охвачен огнем, пламя перекинулось на соседний одноквартирный деревянный дом. Общая площадь пожара составила 243 кв.м.

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