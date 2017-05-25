Сегодня в Томске начнут ремонтировать дороги на ул.Артема и ул.Усова

25 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Сегодня, 25 мая, подрядчики приступят к ремонту дорожного покрытия на ул.Артема и ул.Усова, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне подрядные организации работали по ул.К.Маркса, Мостовой, Иркутскому тракту и производили укладку тротуарной плитки по ул.Кузнецова.

В сообщении отмечается, что дорожные работы на этих участках продолжатся и сегодня.

Напомним, в этом году финансирование на ремонт дорог в Томске в 2017 году увеличено вдвое по сравнению с предыдущим годом.

В северной части города запланированы работы на улицах, которые соединяют Каштак с Октябрьским районом. В южной части продолжится ремонт улиц на Степановке. В центральной части в этом году планируется ремонт проспектов Кирова и Комсомольский (от улицы Сибирская до площади Кирова). Без внимания не останутся и въезды в город: улица Мостовая, подходы к Коммунальному мосту и другие участки. В план ремонта включены: пр. Кирова, ул. Учебная, Р. Люксембург, Б. Хмельницкого, Киевская, Вершинина, пр. Комсомольский, Чекистский тракт, ул. Мостовая, ул.Гоголя, Стародеповская, 1-я Новодеповская, Энергетическая, Ракетная, пер Ботанический, ул. Карташова и ул. Дзержинского.

Тэги/темы: